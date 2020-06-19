شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ليس كل الأطفال لديهم أجسام مضادة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت دراسة علمية قام بها باحثون بالمستشفى الجامعي في هامبورج-إبندورف في ألمانيا ونشرت نتائجها الأولية اليوم الجمعة أن 1.5 % فقط من أطفال ويافعين ممن تم فحصهم ، لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا. ووجد الباحثون أن 36 فقط من بين 2436 طفلا وصبيا يافعا يحملون أجساما مضادة ضد مرض سارس كوف2- الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا. وأعلن فريق البحث نتيجة أولية أخرى للدراسة التي يستمر العمل عليها حتى نهاية الشهر الجاري تفيد بأن الأطفال الأكبر سنا لديهم أجسام مضادة لهذا المرض أكثر من الأصغر سنا.

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