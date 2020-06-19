شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تخفض درجة إجراءات مواجهة كورونا إلى المستوى الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بريطانيا تخفيض درجة الاستعداد بشأن كورونا من المستوى الرابع إلى الثالث من أصل خمس درجات.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية أن الإجراءات الحكومية لمحاربة انتشار الفيروس تعمل بشكل جيد، حيث لا تزال معدلات الإصابات والوفيات في انخفاض مستمر, داعيًا المواطنين إلى الاستمرار باتباع الإرشادات الطبية الرسمية من أجل منع وقوع موجة انتشار ثانية.

جدير بالذكر أن درجة الاستعداد الثالثة تشير إلى أن الوباء لا يزال في حالة انتشار عامة داخل البلاد، ولكنه يختلف عن المستوى الرابع في كون الأخير يصنف درجات انتشار عالية، فيما تضيف المرحلة الخامسة والأعلى تحذيرا من احتمال عدم مقدرة النظام الصحي على التعامل مع عدد الإصابات.