شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 9 إشخاص إثر إلقاء قنبلة على مكتب حكومي بكراتشي والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب ثمانية آخرون جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية اليوم على مكتب حكومي في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الباكستاني.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الهجوم وقع في حي "لياقت آباد" بكراتشي عندما ألقى مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية قنبلة يدوية على مكتب برنامج دعم محدودي الدخل ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص.

وأضافت أن أحد المصابين فارق الحياة بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى ان المسلحين نجحا في الفرار من الموقع، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

وأدان حاكم إقليم السند عمران إسماعيل الهجوم واعتبره عملاً إرهابياً جبان.