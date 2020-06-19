شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دول ترفض محاولة أمريكا إعادة فرض عقوبات أممية على إيران والان نبدء بالتفاصيل
قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة إنها لن تدعم جهود الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك بعد اجتماعهم في برلين لمناقشة الملف الإيراني ”نعتقد اعتقادا راسخا أن أي محاولة أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.
وأضاف البيان ”لن نؤيد قرارا مثل هذا، والذي سيكون غير متوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)“.
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