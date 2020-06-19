أصدر محافظ نينوى نجم الجبوري، الجمعة، 6 توجيهات للوقاية من فايروس كورونا من بينها غلق جميع مداخل المحافظة اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر، ومنع التجمعات البشرية منعاً باتاً. يتبع...

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها غلق المداخل ومنع التجمعات.. محافظ نينوى يصدر 6 توجيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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