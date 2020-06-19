أعلن مدير عام دائرة صحة محافظة السليمانية صباح هورامي ، الجمعة، عن شفاء 50 مصاباً من فيروس كورونا في المحافظة. وقال هورامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "50 مصاباً بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء من الوباء". وأضاف أن "اجمالي حالات الشفاء في السليمانية بلغ ٧٢١ حالة حتى الان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السليمانية تعلن شفاء 50 مصاباً من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.