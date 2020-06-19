السليمانية تعلن شفاء 50 مصاباً من كورونا

أعلن مدير عام دائرة صحة محافظة السليمانية صباح هورامي ، الجمعة، عن شفاء 50 مصاباً من فيروس كورونا في المحافظة.
وقال هورامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "50 مصاباً بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء من الوباء".
وأضاف أن "اجمالي حالات الشفاء في السليمانية بلغ ٧٢١ حالة حتى الان".
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