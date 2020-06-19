مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة بالأسلحة الخفيفة غربي البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة بالقرب من موقع للسكراب في قضاء الزبير، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية اعتقلت 13 متهماً بحادث المشاجرة والقتل".

