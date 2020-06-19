بالصور.. افتتاح جدارية 'جمال النصر' في مدخل مطار بغداد

افتتح الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، جدارية "جمال النصر" في مدخل بغداد الدولي، والتي تضم صورة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني واللذين اغتيلا بقصف أميركي قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي.

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