الانبار تصدر توضيحاً بشأن الاصابات الـ ٢٧ في المحافظة

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أربعة مصابين بفيروس كورونا هم عمال بنغلادش يعملون في المحافظة وهم تحت الحجر وحالتهم الصحية جيدة جداً".

وأضافت أن" المصابين الاثنين بفيروس كورونا هما عسكريين ملامسين لحالة مؤكدة سابقا في قضاء الرمادي وهم تحت الحجر وحالتهم الصحية جيدة جداً، فضلاً عن مصاب واحد في الشرطة الاتحادية مكان عمله بغداد وعائلته في الرمادي".وأوضحت الدائرة، أن "اثنين من المصابين بفيروس كورونا في قضاء الگرمة هما ملامسين لحالة مؤكدة سابقاً، و١١ مصاباً بفيروس كورونا ملامسين لحالات مؤكدة سابقا في قضاء الرمادي وحالتهم الصحية جيدة".

وأكدت، أن "مصاباً واحداً بفيروس كورونا طبيب في قضاء حديثة، وستة مصابين بفيروس كورونا ( عائلة ) في قضاء عامرية الفلوجة ملامس لحالة مؤكدة سابقا وهم تحت الحجر وحالتهم الصحية جيدة جداً".

وبينت، أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قضاء الرمادي لطبيب متقاعد عمره ٧٥ سنة يعاني من امراض مزمنة منها ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وتجمع الماء والسوائل في الرئتين وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".



وتابعت الدائرة أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".