4 قتلى بينهم جنديان و12 جريحا في 3 انفجارات بباكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودت 3 انفجارات متعاقبة في إقليم السند جنوبي باكستان، الجمعة، بحياة 4 أشخاص من بينهم جنديان وأصابت 12 شخصا آخرين على الأقل.



وأعلنت منظمة تدعى "الجيش الثوري السندي"، التي تطالب بانفصال إقليم السند عن باكستان، أنها نفذت الهجمات.

ووقع أحد الانفجارات في كراتشي أكبر مدن البلاد وعاصمة إقليم السند وقُتل فيه مدني وأصيب 8 أشخاص من بينهم جندي.

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وقال فاروق علي قائد الشرطة في منطقة غوتكي التي تبعد 500 كيلومتر شمالي كراتشي، في تصريحات صحفية، إن "جنديين قتلا في الانفجار الثاني الذي وقع في تلك المنطقة، كما قُتل أحد المارة".

ووقع الانفجار الثالث في منطقة لاركانا بإقليم السند ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في هذا الانفجار.

وكان "الجيش الثوري السندي" نفذ، في وقت سابق، هجمات صغيرة من بينها تفجير قضبان سكك حديدية.