محمد بن زايد يهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجريت للملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.



جاء ذلك خلال اتصال أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، بالملك محمد السادس، أعرب خلاله عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له، سائلا المولى تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويديم عليه الصحة والسعادة والعمر المديد.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أخيه ملك المغرب، وتمنياته بتمام الصحة والسلامة.

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وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لأخيه الملك محمد السادس، وتمنياته أن يسدد الله تعالى خطاه نحو الاستمرار في قيادته الحكيمة للمملكة المغربية لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها.

من جانبه، أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا له الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والرفعة.

وكان الملك محمد السادس أجريت له، الأحد الماضي، عملية جراحية في مدينة الرباط، لـ"إزالة اضطراب" على مستوى "الإيقاع الأذيني للقلب"، هي الثانية له خلال عامين ونصف، ووصفها القصر الملكي بأنها تمت بـ"نجاح تام".

