سلطات أردوغان تعتقل سيدة ورضيعيها بتهمة "الإرهاب"

اعتقلت السلطات التركية سيدة وطفلها الرضيع وابنتها التي لا يتجاوز عمرها العامين، على خلفية اتهامها بتقديم المساعدة لـ"لتنظيم إرهابي"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.



جاء ذلك في "تويته" للنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عمر فاروق جَرْجَرْلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي.

وقال جرجرلي أوغلو، الجمعة:إن" النيابة العامة التركية في ولاية "ديار بكر"، أصدرت أمرًا باعتقال الكردية، أيْلَمْ أويونلو(27 عامًا)، مع طفلها الرضيع، وطفلتها الصغيرة، مشيرًا إلى أن "الإرهاب كان تهمة السيدة، وهذا ما دأب عليه النظام".

وأوضح أن قوات الأمن اعتقلت السيدة، وأحالتها النيابة العامة للمحكمة مع طلب باعتقالها، وبالفعل أصدرت الأخيرة قرارًا بالاعتقال على ذمة التحقيقات، وتم إيداعها السجن رفقة صغيريها.

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ولفت الحقوقي والنائب الكردي إلى أن أم هذه السيدة، وشقيقاها، كان تم اعتقالهم لنفس التهمة في أبريل/نيسان الماضي.

وكان جرجرلي أوغلو، ذكر في تصريحات أدلى بها في وقت سابق لـ ”الخليج 365”، أن عدد المحكومين من النساء في سجون أردوغان يصل إلى 11 ألف سيدة، و3 آلاف طفل تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و800 طفل تقل أعمارهم عن 3 سنوات.

ولفت إلى أن هولاء النساء في سجون أردوغان رغم أن القوانين التركية تحظر اعتقال الحوامل من النساء، ومن لديهن أطفالًا أقل من 18 شهرًا.