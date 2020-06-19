أحكام نافذة بالسجن 48 عاما ضد 26 إرهابيا في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، أحكاما بالسجن لمدة 48 عاما ضد 26 عنصرا إرهابيا أغلبهم في حالة فرار لتورطهم في أعمال إرهابية ضد الجيش وذبح راعيي غنم.



وتعد الأحكام نافذة وعاجلة بحق عنصر إرهابي موقوف يدعى برهان البولعابي و25 آخرين من الهاربين، بحسب إذاعة "موزاييك" الخاصة عن مصدر في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.

والبولعابي الموقوف منذ 2018 في عملية عسكرية، منتسب إلى تنظيم "جند الخلافة" الموالي لتنظيم داعش الإرهابي والناشط في الجبال الغربية قرب الحدود الجزائرية.

وتورط البولعابي برفقة العناصر الفارة في شن هجوم إرهابي ضد دورية للجيش في 2015 أودت بحياة 5 جنود والمشاركة في قتل جندي في 2016.

وتورط الجناة في ذبح طفل راعي للأغنام في 2016 ثم شقيقه الأكبر في 2017 وفصل رأسيهما بدعوى التخابر مع الجيش، وشن مداهمات على السكان قرب الجبال للاستيلاء على مؤن غذائية.