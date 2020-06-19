الجار الله: موقف فرنسا من إرهاب تركيا بليبيا "صارم"

أشاد الكاتب الكويتي البارز، ‏أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، بموقف فرنسا الصارم تجاه الغزو التركي لليبيا.



وقال ‏الجارالله في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" شكرآ سيد ماكرون شكرآ رئيس فرنسا لأول مرة نحس بموقف فرنسي صارم، تجاه الغزو التركي للبلد العربي ليبيا.. كنا نتمنى أن أتى هذا الموقف مبكرا قبل أن تتوغل تركيا في هذا البلد العربي الذي سيعاني الأمرين من مليشيات تركيا الإرهابية ومن السلاح التركي الغاشم".

والخميس، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فتح تحقيق في حادثة اعتراض فرقاطة تركية لأخرى فرنسية في البحر المتوسط.

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واتهمت فرنسا، الأربعاء، البحرية التركية بالتصرف بطريقة "عدائية" تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان شديد اللهجة الأربعاء: إن" انتهاكات الحظر لا سيما من جانب تركيا هي العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار" في ليبيا".

وأكدت الخارجية الفرنسية، أنه يتم حاليا دراسة الرد على الانتهاكات التركية في ليبيا، خاصة دعم أنقرة لحكومة طرابلس يعارض كل الجهود الرامية لإعلان هدنة في ليبيا.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، قال إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي - الناتو، ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه.