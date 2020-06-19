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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بروح التضامن والتعاون.. تنوع جهود الإمارات بين المساعدات الطبية وإجلاء رعايا الدول لبلادهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
بروح التضامن والتعاون الإنساني لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة جهدا في التواصل مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.
جهود الإمارات تنوعت ما بين مئات الأطنان من المساعدات الطبية، والمساعدة في إجلاء رعايا الدول إلى بلادهم واستضافة آخرين بمدينة الإنسانية، وكذلك تكريس ممتلكاتها بالخارج لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن المساهمة في إيصال الطعام لمحتاجيه من المرضى والمعزولين صحيا بالدول التي تعاني من تفشي الفيروس.
تعاملات تؤكد حرص الإمارات على التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات والمخاطر، وتؤكد أهمية دورها الراسخ في تعزيز المساعي العالمية للأهداف النبيلة التي يتم العمل على تحقيقها.
كما شهدت الشهور الثلاثة الماضية عشرات الاتصالات من قيادة الإمارات مع قادة الدول ما بين ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات للتضامن والدعم، أكدت النهج الإنساني والعطاء غير المحدود للدولة منذ نشأتها الذي رسخه مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان داخل البلاد وورثه عنه أبناؤه.
فمع اشتداد المحن تظهر المعادن، ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح الآلاف وأصاب أكثر من مليوني شخص، بزخ معدن رجال الإمارات النفيس.
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