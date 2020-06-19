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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "جمال الحربي" يشيد بجهود دولة الإمارات في مكافحة وباء كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف الإعلامي جمال الحربي، جهود الإمارات في مكافحة وباء كورونا حول العالم.
وقال في تغريدة عبر "تويتر" :"خلال يوم واحد فقط أجنحة الرحمة الإماراتية تُهدي العالم عشرات الأطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة فحص كورونا".
وأضاف: "الأردن 12.4 طن يستفيد منها 12 ألفا من العاملين. كولومبيا 8 أطنان يستفيد منها 8 آلاف من العاملين. الدومينكان 7 أطنان يستفيد منها 7 آلاف من العاملين".
وأرسلت دولة الإمارات أكثر من 935 طنا من المستلزمات الصحية والوقائية لخدمة 935 ألفا من المهنيين والعاملين بالمجال الطبي في أكثر من 65 دولة حول العالم.
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