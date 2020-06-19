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السودان يسجل 19 وفاة و291 إصابة جديدة بكورونا

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

السودان يسجل 19 وفاة و291 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، تسجيل 19 وفاة و291 إصابة جديدة بفيروس ، المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، حتى اليوم الجمعة ”وصل 8316 إصابة، توفي منهم 506 مصابين“.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من كورونا ”ارتفع اليوم إلى 3086 شخصا بعد شفاء 120 حالة جديدة“.

وتفرض السلطات حظرا شاملا في العاصمة الخرطوم منذ أكثر من شهرين ينتهي في 29 حزيران/يونيو الحالي، ضمن حزمة إجراءات وقائية لمنع تفشي الفيروس على نطاق واسع.

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