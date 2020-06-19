شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. لافروف: تصرفات الناتو على الحدود الروسية والبيلاروسية تحمل طابعا استفزازيا صريحا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 الخليج 365 - متابعات أكد وزير الخاررجية الروسي سيرغي لافروف أن تصرفات حلف الناتو على الحدود الروسية والبيلاروسية تحمل طابعا استفزازيا صريحا.

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