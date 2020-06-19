الإمارات.. الجامعة القاسمية بالشارقة تستقبل موظفيها بإجراءات وقائية واحترازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الجامعة القاسمية بالشارقة عن عودة العمل بنسبة 30 بالمائة منذ الأحد الماضي مع الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد على أن يتم لاحقا رفع النسبة تدريجيًا بناءً على آخر المستجدات وتطورات الوضع الراهن.



وأكد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية أن الجامعة تستعد لعودة موظفيها لمباشرة أعمالهم من مكاتبهم بعد أن أعدت جاهزية استثنائية تضمن إجراءات وتدابير وقائية وضوابط صحية وتوفر بيئة صحية وآمنة تعزز من السلامة العامة وترفع الروح المعنوية للإنجاز ومباشرة الأعمال بعد نجاحها خلال أدائها من عن بعد في ظل الفترة الماضية والتي تطلبت تقديم مختلف خدمات الجامعة باستخدام التواصل الإلكتروني.

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وأشار إلى أن مباني الجامعة تمثل مباني صحية تتوافر فيها كافة الاشتراطات والقواعد الصحية الخاصة بسلامة الهيئتين الادارية والتعليمية والطلبة والمراجعين منذ لحظة الدخول إلى المباني وخلال تسيير أعمالهم وتطبيق أعلى المعايير الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد مع القيام بدور فاعل في مجال التوعية وتحقيق التباعد بين الموظفين ومتابعة ظروفهم الصحية والأسرية وتوفير أدوات التعقيم في كافة المكاتب والممرات بما يضمن سلامة الموظف والمراجع.

وأوضح مدير الجامعة أن من تلك الاشتراطات التي تم تهيئتها لاستقبال الموظفين فحص قياس درجات الحرارة مع طباعة ملصقات على ارضية المكاتب لبيان التباعد ووضع عدد من الحواجز بين المتعاملين والموظفين تشكل مناضد صحية تحقق توجيهات الجهات العليا بالتباعد وتعمل على إنجاز أدوار الجامعة بطريقة سليمة وأمنه إلى جانب توفير لوحات توعية تذكر الجميع بمختلف التعليمات والتدابير الواجب الالتزام بها.

وقال إن الجامعة تواصل حرصها وجهودها الحثيثة منذ بدء جائحة كورونا في مواصلة أعمالها وتسخير جهودها في تعزيز إجراءاتها الاحترازية والوقائية من خلال العديد من الأعمال والمبادرات والالتزام بكافة الوسائل التي تعد من الاجراءات الاحترازية الضرورية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.