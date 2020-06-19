شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 4301 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 45 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 الخليج 365 ـ متابعات

نشرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، 19/حزيران/2020، آخر تطورات الحالة الوبائية "كورونا" والتي جاءت على النحو التالي: فيروس كورونا المستجد: الحالات الجديدة: 4301 إصابة حالات التعافي : 1849 حالة الوفيات الجديدة : 45 وفاة

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