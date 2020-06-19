عمليات الامم المتحدة لنقل المساعدات الانسانية مهددة بالشلل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







جنيف: حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن رحلاتها الإنسانية قد تعلق إلى حد كبير في تموز/يوليو لعدم توفر الأموال ما يؤثر بشكل أساسي على عمليات نقل المساعدات.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي الذي يشرف على هذه الرحلات أنه لم يحصل من الجهات المانحة سوى على 178 مليون دولار من أصل 965 مليونا ضرورية في 2020 للقيام بعملياته.

وصرحت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيت بيرس للصحافيين في جنيف "في حال لم يتم الحصول على مبالغ كبيرة من قبل الجهات المانحة بحلول نهاية أول أسبوع من تموز/يوليو لن يكون أمام برنامج الأغذية من خيار سوى وقف القسم الأكبر من اسطوله المخصص لتقديم مساعدات إنسانية".

ومع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد يعمل الأسطول الإنساني بوتيرة غير مسبوقة. وقالت "من المهم ألا يتوقف في الوقت الذي تحتاج إليه الدول إلى أقصى درجة".

Advertisements

وحذرت من أن مستشفيات دول نامية لن تتلقى المعدات الطبية التي هي بأمس الحاجة إليها.

ويتوقع أن يسلم برنامج الأغذية 78 ألف متر مكعب من المواد الطبية لثلاثين منظمة إنسانية خلال الأسابيع الستة المقبلة لكن الوسائل المتاحة حاليا لا تسمح بنقل سوى 56 ألفا فقط.

وأضافت أنه حتى لو استؤنفت الرحلات التجارية وحركة الشحن الجوي في العالم ببطء ولو كان في إمكان برنامج الأغذية استخدامها، لن يكون هذا الأمر كافيا. ولا تسير شركات الطيران رحلات إلى بعض المناطق التي يفترض أن يرسل إليها البرنامج المساعدات.