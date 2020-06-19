بالصور.. ضبط ٣٦٠ كيلو لحوم ودواجن فاسدة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، اليوم الجمعة، ٣٦٠ كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل محلين لبيع المواد الغذائية في المنصورة.

وتبين فساد اللحوم بسبب عطل في الثلاجات، وعدم حفظها بالطريقة الصحيحة طبقًا للإرشادات المدونة على المنتجات.

وقال الدكتور عبدالمنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري، أنه يجب على كل مواطن التأكد اللحوم عند الشراء خاصة المجمد والمبرد منها.

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