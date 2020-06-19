بالصور.. تركيب بوابات التعقيم بلجان امتحانات الثانوية العامة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، الاستعدادات الخاصة بتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، والبالغ عددها 7 لجان، وتجهيز وفرش 9 استراحات لاستقبال الملاحظين.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 794 طالبًا وطالبة، وجرى تركيب 7 بوابات تعقيم بواقع بوابة بكل لجنة، وماكينة واقي بلاستيكي للأرجل، وكميات كافية من الكمامات، إضافة إلى قياس حراري.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة، لتوفير ممرضة بكل لجنة، وكميات من الأدوية والأدوات الطبية، ومطهرات، لتعقيم وتطهير اللجان مرتين يوميًا.

على جانب آخر أجرى عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بالإدارات التعليمية، لمتابعة تركيب بوابات التعقيم وتجريبها، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم التي تجرى داخل اللجان، وتجهيز وفرش الاستراحات الخاصة باستقبال الملاحظين.