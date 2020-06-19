لجنة ثلاثية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بمتابعة استعدادات وجاهزية اللجان لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وقال وكيل الوزارة، إن اللجنة الثلاثية المسئولة عن ماراثون الثانوية العامة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والإدارية، وتتابع جاهزية اللجان لاستقبال ٤٧ ألف و ٧٣٢ طالبًا وطالبة بـ١٥٦ لجنة.

وأكد المحافظ ضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش، ومنع اصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان سواء للطلبة أو الملاحظين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة وضع الجدول في أماكن واضحة، وكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات، لتيسير الاطلاع عليها وتنفيذها بكل دقة وحزم.