لافروف يصف إجراءات الناتو على حدود روسيا وبيلاروس بـ"الاستفزازية"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إجراءات حلف شمال الأطلسي "الناتو" على حدود روسيا وبيلاروس بـ "الاستفزازية".

وقال لافروف ،عقب مباحثاته مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكيي اليوم الجمعة: "لقد تحدثنا خلال المفاوضات حول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأنشطة "الناتو" الآخذة في التوسع في المنطقة المجاورة مباشرة لحدودنا، خاصة في دول البلطيق وبولندا".

وأضاف:" أن إجراءات الحلف هذه استفزازية بصراحة وتؤدي إلى مزيد من تجزئة المجال الأمني الأوروبي".

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