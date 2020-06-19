باكستان تحذر الهند من رد قوي ومناسب حال أي عدوان ضدها

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - أ ش أ

حذر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، من أن إسلام آباد سترد بقوة إذا شنت الهند أي عدوان ضدها.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني -وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- في كلمة ألقاها في الجلسة لمجلس الشيوخ الباكستاني باسلام آباد.

وأكد أن الهند تواجه عزلة دبلوماسية وبأنها على حافة الإفلاس في أعقاب فيروس كورونا المستجد، وأن الهند توترت علاقاتها مع جميع الدول الإقليمية بما فيها الصين والنيبال.

وأوضح أن الهند يمكن أن تنفذ عملية كاذبة ضد باكستان في الوضع الراهن، محذرا من أن باكستان سترد بقوة إذا شنت الهند أي عدوان ضدها.

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