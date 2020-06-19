الجزائر تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أكثر من شهرين

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل أكبر حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ 17 أبريل وفقا لموقع روسيا اليوم. منذ 17 أبريل وفقا لموقع روسيا اليوم. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد منذ بدء تفشي الفيروس Advertisements إلى 825. إلى 825. وأفادت وزارة الصحة بأن 119 إصابة جديدة بالفيروس سجلت في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11504. في المقابل، تماثل 118 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 8196.

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