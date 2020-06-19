باكستان.. 4 قتلى بينهم جنديان في 3 انفجارات متتالية

خلفت ثلاثة انفجارات متعاقبة هزت إقليم السند جنوب باكستان 4 قتلى بينهم جنديان، و12 مصابا على الأقل وفقا لموقع روسيا اليوم. ووقع أحد الانفجارات في كراتشي أكبر مدن البلاد وعاصمة إقليم السند وقتل فيه مدني Advertisements وأصيب ثمانية أشخاص بينهم جندي. وأصيب ثمانية أشخاص بينهم جندي. وقال فاروق علي قائد الشرطة في منطقة غوتكي التي تبعد 500 كم شمالي كراتشي إن جنديين وأحد المارة قتلوا في انفجار آخر وقع في هذه المنطقة. وقع في هذه المنطقة. ووقع الانفجار الثالث في مدينة لاركانا ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في هذا الانفجار. وأعلن تنظيم "الجيش الثوري السندي" الداعي لانفصال إقليم السند عن الاتحاد الباكستاني، مسؤوليته عن الهجمات. وفي وقت سابق، نفذ "الجيش الثوري السندي" هجمات محدودة بينها تفجير قضبان سكك حديدية.

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