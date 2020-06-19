مقتل 4 بينهم جنديان في 3 انفجارات في باكستان

قال مسؤولون إن ثلاثة انفجارات متعاقبة أعلنت جماعة انفصالية غير معروفة كثيرا مسؤوليتها عنها أودت بحياة أربعة أشخاص من بينهم جنديان في إقليم السند بجنوب باكستان يوم الجمعة.

وأسفرت الانفجارات أيضا عن إصابة 12 شخصا آخرين على الأقل.

وقالت منظمة الجيش الثوري السندي، وهي منظمة غامضة تطالب بانفصال

إقليم السند عن الاتحاد الباكستاني، إنها نفذت الهجمات.

ووقع أحد الانفجارات في كراتشي أكبر مدن البلاد وعاصمة إقليم السند وقُتل فيه مدني وأصيب ثمانية أشخاص من بينهم جندي.

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وقال فاروق علي قائد الشرطة في منطقة غوتكي التي تبعد 500

كيلومتر شمالي كراتشي لرويترز إن جنديين قتلا في الانفجار الثاني الذي وقع في تلك المنطقة، كما قُتل أحد المارة.

ووقع الانفجار الثالث في منطقة لاركانا بإقليم السند ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في هذا الانفجار.

وفيما مضى، نفذ الجيش الثوري السندي هجمات صغيرة من بينها تفجير قضبان سكك حديدية، لكن معركته الانفصالية أقل عنفا من مساعي الانفصاليين في إقليم بلوخستان المجاور.