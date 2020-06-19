اعتداء عناصر حماس على "أم الأسرى الفلسطينيين" يثير موجة غضب

أثار اعتداء أفراد من شرطة حماس في قطاع غزة، على أم جبر وشاح، التي تعرف باسم "أم الأسرى الفلسطينيين"، ردود فعل غاضبة في الشارع الفسطيني، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتدى أفراد من شرطة حماس على أم جبر وشاح واثنتين من بناتها، الخميس، خلال محاولة أفرادحماس هدم جزء من بيت عائلة وشاح، من أجل فتح طريق مغلق منذ أكثر من 25 عامًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
ونفت حماس في البداية الاعتداء على أم وشاح، التي تعدوجهاً معروفاً في قطاع غزة في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائلية، وتحظى باحترام كبير لدى شريحة عريضة من الغزيين.
إلا أن فيديوهات مصورة للحادثة كذبت سريعاً رواية حماس، ووضعتها في مأزق مع الجمهور، الذي أبدى تعاطفاً غير مسبوق مع المرأة المسنة التي تعد "رمزاً " للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
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