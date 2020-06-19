ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بالأسلوب العشوائي وعنف الشرطة الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية الشهر الماضي. وكلف المجلس بإعداد تقرير حول "العنصرية المنظمة" ضد المواطنين من أصل إريقي. ووافق المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة بالإجماع على قرار قدمته الدول الإفريقية يخول مفوض مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأن يقدم نتائج التقرير في غضون عام. مفوض مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأن يقدم نتائج التقرير في غضون عام. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحبت من المجلس قبل عامين بعد أن اتهمته بالانحياز ضد إسرائيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا حول "العنصرية المنظمة" بعد مقتل جورج فلويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.