مصرع جنديين باكستانيين بانفجار قنبلة

لقي جنديان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار استهدف اليوم سيارة للقوات شبه العسكرية الباكستانية في مدينة كوتكي بإقليم السند جنوب باكستان.

وأوضح مسؤول الشرطة في المدينة فرخ لوغر أن الانفجار نجم عن قنبلة كانت مزروعة في سوق المدينة، وانفجرت بالقرب من سيارة للقوات شبه العسكرية.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.

من جانبه قال المتحدث باسم حكومة إقليم السند مرتضى وهاب إن الانفجار يعد عملاً إرهابياً ومحاولة لضرب أمن الإقليم.