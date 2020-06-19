كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان تطلق تطبيقا جديداً لتتبع مرضى فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد دولة اليابان لأن تطلق تطبيقا جديداً يعمل على تتبع مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ويسمح بمنع حدوث موجة ثانية من العدوى التي قد تكون قاتلة، ومن المتوقع أن يتم طرح التطبيق خلال الأسبوع القادم، وفقا لما ذكره مصدر حكومي ياباني لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وقامت شركة "مايكروسوفت" بوضع التطبيق بالتعاون مع شركتي "أبل" و"جوجل"، وتخطى التطبيق عدد من التحديات التشريعية المختلفة، خاصة وسط مطالبات عديدة بألا تكون تلك التطبيقات انتهاكا لخصوصية المستخدم.

​وكلفت الحكومة اليابانية فريقاً من مطوري شركة "مايكروسوفت" لإنشاء التطبيق بالتعاون مع شركتي أبل وجوجل، وتم تعيين شركة "كود فور جابان" التي تقود المشروع الذي ستظهر نتائجه قريبا إلى النور.

وفرضت "أبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" شروطاً واسعة قبل برمجة التطبيق، والتي من أبرزها ألا يتم إدارة التطبيق إلا من خلال وكالات الصحة العامة.

ومن المتوقع أن تطلق اليابان على التطبيق اسم "كوكوا"، الذي يسمح بجمع بيانات مرضى فيروس كورونا عن طريق تقنية البلوتوث، عندما يقترب أحدهم من الآخر أو من شخص آخر غير مصاب بمسافة متر واحد لأكثر من 15 دقيقة.

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ويقوم التطبيق بمسح بيانات الاتصال الخاصة بالشخص الموجود بجوار مصاب كورونا لنحو أسبوعين، وإبلاغ أي شخص كان على مقربة من المريض طوال تلك الفترة، ولا يقوم التطبيق بتخزين أية معلومات شخصية للمستخدم مثل المواقع الجغرافية أو أرقام الهواتف، ما يمثل انتهاكا لخصوصية المستخدم.