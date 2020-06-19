كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بوتين: روسيا تمكنت من مواجهة وباء كورونا بجدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن موسكو تمكنت من مواجهة وباء فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" بجدارة، بفضل الموقف الموحد الذي تبنته أجهزة الدولة والمجتمع.
وأضاف بوتين: "لقد تمكنا بالفعل والآن حان الوقت لقول ذلك، من إظهار الجدارة في الاستجابة لخطر الوباء، بفضل الجهود الموحدة للمجتمع، ونظام الرعاية الصحية، والقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني".
وتابع: "لقد استطعنا تقديم هذا الرد على الوباء، لأنه كان بإمكاننا أن نعتمد إلى درجة حاسمة على بنيتنا التكنولوجية والصناعية الذاتية".
وذكر أنه تسنى منع ارتفاع الأسعار بعد أن كانت هناك مخاوف لدى البعض في بداية الوباء من حدوث نقص في السلع الأساسية، ما دفعهم لشراء كميات كبيرة من السلع.
ولفت إلى أن منتجي السلع والمواد الغذائية الأساسية عملوا بأقصى طاقاتهم لإنشاء سلاسل لإيصال البضائع، ضمت شركات النقل والمتاجر متعددة الفروع، لسد احتياجات المستهلك دون تأخير.
واعتبر أن الاقتصاد الوطني بكافة حلقاته الرئيسية وبناه التحتية الحيوية، بما في ذلك الرقمية، "أثبت بشكل عام أنه قادر على التكيف بسرعة مع التحديات الخطيرة، وتحمل الأعباء الثقيلة والعمل بسلاسة في الظروف الصعبة".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,621 مليون إصابة، بينهم أكثر من 452 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,564 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.