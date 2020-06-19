كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر المملكة المتحدة تسجل 173 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة: أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفعت بذلك إلى 42461 حالة وفاة، لافتة إلى رصد 1346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليصبح إجمالي عدد حالات الفيروس التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة 301815.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية عن خفض مستوى الخطر الوبائي في البلاد من الدرجة الرابعة وهي الأعلى حتى الثالثة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.

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