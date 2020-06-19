كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "الحربي" يشيد بالجهود الإماراتية في مكافحة كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" حول العالم.
وقال "الحربي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خلال يوم واحد فقط أجنحة الرحمة الإماراتية تُهدي العالم عشرات الأطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة فحص كورونا".
وأضاف: "الأردن 12.4 طن يستفيد منها 12 ألفا من العاملين. كولومبيا 8 أطنان يستفيد منها 8 آلاف من العاملين. الدومينكان 7 أطنان يستفيد منها 7 آلاف من العاملين".
وأرسلت دولة الإمارات أكثر من 935 طنا من المستلزمات الصحية والوقائية لخدمة 935 ألفا من المهنيين والعاملين بالمجال الطبي في أكثر من 65 دولة حول العالم.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,621 مليون إصابة، بينهم أكثر من 452 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,564 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.