كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "الحربي" يشيد بالجهود الإماراتية في مكافحة كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" حول العالم.

وقال "الحربي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خلال يوم واحد فقط أجنحة الرحمة الإماراتية تُهدي العالم عشرات الأطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة فحص كورونا".

وأضاف: "الأردن 12.4 طن يستفيد منها 12 ألفا من العاملين. كولومبيا 8 أطنان يستفيد منها 8 آلاف من العاملين. الدومينكان 7 أطنان يستفيد منها 7 آلاف من العاملين".

وأرسلت دولة الإمارات أكثر من 935 طنا من المستلزمات الصحية والوقائية لخدمة 935 ألفا من المهنيين والعاملين بالمجال الطبي في أكثر من 65 دولة حول العالم.

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