كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر 935 طنا لمساعدة 65 دولة.. الإمارات تغيث العالم من كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارا لنهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفي إطار التزام دولة الإمارات بتقديم يد العون للجميع، ترسل دولة الإمارات مساعدات إنسانية للدول الأخرى للتخفيف من معاناة شعوبها في مواجهة فيروس كورونا.

وأرسلت دولة الإمارات أكثر من 935 طنا من المستلزمات الصحية والوقائية لخدمة 935 ألفا من المهنيين والعاملين بالمجال الطبي في أكثر من 65 دولة حول العالم.

وفيما يلي بعض المساعدات المقدمة لتلك الدول:

*المملكة المتحدة

حولت دولة الإمارات "إكسل لندن"، والذي يعد أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات في العاصمة البريطانية، إلى مستشفى ميداني طارئ لعلاج المرضى المصابين بـ فيروس (كوفيد-19).

وستتسع المنشأة الجديدة، التي سميت بمستشفى Nightingale NHS ، لـ 4000 سرير وستكون قادرة على توفير مجموعة شاملة من مرافق الدعم الطبي للمصابين بالفيروس.

وفي 5 أبريل، سهلت دولة الإمارات إعادة 345 سائحا بريطانيا كانوا في زيارة إلى الدولة. وقال سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات باتريك مودي: "أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات، التي ساعدت في تحقيق ذلك".

في 30 أبريل، أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإرسال شحنة من المساعدات العاجلة تضم 60 طنا من معدات الحماية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لتعزيز جهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

في 5 يونيو، أرسلت دولة الإمارات مساعدات تحتوي على 6.6 طن من المواد الأولية إلى المملكة المتحدة لتتمكن من إنتاج الملايين من مستلزمات الحماية الشخصية.

*الصين

في أعقاب تفشي فيروس (كوفيد-19) للمرة الأولى في ووهان، قدمت دولة الإمارات نحو 20 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه والقفازات إلى الصين.

وفي 26 يناير غرّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تويتر قائلا: "نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس".

وفي 4 مارس، وفي إطار مبادرة "الإمارات وطن الإنسانية"، قامت دولة الإمارات بإجلاء 215 شخصا من جنسيات مختلفة من مقاطعة هوبي الصينية إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

*إيران

أرسلت دولة الإمارات طائرة حملت 5.7 طن من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى خمسة خبراء من المنظمة إلى إيران بتاريخ 3 مارس لمساعدة 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية و100 ألف شخص آخر.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، في مكالمة مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 15 مارس، دعم دولة الإمارات للشعب الإيراني في مواجهته لهذه الأزمة.

وانطلقت الإمدادات الثانية من المعدات الطبية إلى إيران بتاريخ 17 مارس، حيث أرسلت دولة الإمارات أكثر من 33 طنا من الإمدادات الطبية الحيوية، بما في ذلك القفازات والأقنعة الجراحية، فضلا عن معدات الحماية الأخرى، لمساعدة 33 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

*كوريا الجنوبية

في إطار جهودها الإنسانية المستمرة في الحد من آثار فيروس كورونا عالميا، قامت دولة الإمارات في 19 مارس، بالمساهمة في إجلاء 80 مواطنا من رعايا كوريا الجنوبية بينهم 6 يحملون الجنسية الإيرانية من عائلاتهم.

وقد تمت عملية الإجلاء من خلال نقل الركاب الكوريين الجنوبيين من طهران على متن طائرة مستأجرة إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومن ثم تم نقلهم على متن طائرة الخطوط الجوية "آسيانا" إلى مطار "إنتشيون" الدولي.

*كرواتيا

قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية تبلغ 13 طنا، بما في ذلك أقنعة للوجه. في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع مؤخرا في 22 مارس، وقد وصف بأنه الأقوى الذي يضرب البلاد منذ 140 عاما.

*فلسطين والأردن وكردستان العراق

أرسلت دولة الإمارات 22 طنا من الإمدادات الطبية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتعزيز جهودها في احتواء وباء كوفيد-19.

وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع خطة استجابة الأمم المتحدة في الحد من انتشار الوباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهي تعد جزءا من التزام دولة الإمارات في الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وللمساعدة في احتواء التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للفيروس.

وتعتبر الإمارات من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 828.2 مليون دولار في الفترة من عام 2013 إلى أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرسلت دولة الإمارات 4.12 طن من الإمدادات الطبية إلى الأردن في 15 يونيو، لمساعدة نحو 12 ألفا من المهنيين الطبيين على احتواء انتشار (كوفيد-19).

وبـ6 أطنان، أرسلت الإمارات إمدادات طبية إلى إقليم كردستان العراق في 28 مايو، لمساعدة نحو 6 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء انتشار كوفيد-19.

*سيشل

تبرعت دولة الإمارات بـ 13 ً طنا من الإمدادات الطبية لحكومة سيشل لمساعدتها في مكافحة فيروس (كوفيد-19)، ووصلت شحنة من المساعدات الإنسانية في 25 مارس شملت مستلزمات ومعدات وقائية مثل القفازات والأقنعة وغيرها من المواد الطبية.

*أوزباكستان

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية أوزباكستان في 28 مارس، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يستفيد منها نحو 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

في 5 مايو، أرسلت الإمارات 5 أطنان إضافية من المساعدات إلى أوزبكستان لمساعدة 5 آلاف من العاملين في القطاع الطبي.

*صربيا واليونان وماليزيا

تبرعت دولة الإمارات في 29 مارس بـ 20 طنا من المعدات الطبية إلى العاصمة الصربية بلغراد. وشمل الجزء الأول من التبرع من دولة الإمارات 750,13 بدلة واقية، و15 ألف زي للكادر الطبي، و500 ألف قفاز، و30 ألف واقٍ للأحذية، و20 ألف قناع، و6 آلاف مطهر.

كما تبرعت دولة الإمارات بـ 13 طنا من الإمدادات الطبية لليونان في 26 مارس، شملت أغطية خاصة للحماية وقفازات طبية ومطهرات.

وأرسلت دولة الإمارات معدات وإمدادات طبية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في 29 من مارس.

*كولومبيا وأوكرانيا وكازاخستان

تم إرسال طائرة إماراتية تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا في 8 أبريل، ليستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لمساعدتهم على مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أعادت الطائرة 63 مواطنا كولومبيا إلى بلادهم.

وفي 15 يونيو، أرسلت دولة الإمارات 8 أطنان من المساعدة الطبية إلى كولومبيا لمساعدة أكثر من 8 آلاف من المهنيين الطبيين في مكافحة فيروس كوفيد-19.

وفي 10 أبريل، أرسلت دولة الإمارات 13 طنا من المساعدات الطبية إلى أوكرانيا لدعم أكثر من 13 ألفا من المتخصصين في الرعاية الصحية، كما أعادت 113 مواطنا أوكرانيا من دولة الإمارات إلى بلادهم.

وبحمولة 13 طنا من المستلزمات الطبية والوقائية، أرسلت الإمارات إرسال طائرة مساعدات إلى كازاخستان، ليستفيد منها نحو 13 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، دعما لهم في مواجهة فيروس كورونا.

*إيطاليا وأفغانستان وباكستان

تم إرسال طائرة إماراتية تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، ليستفيد منها نحو 13 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وإلى أفغانستان، أرسلت دولة الإمارات شحنة مساعدات طبية عاجلة تحتوي على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص، وفي 22 مايو، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 7 أطنان إضافية من الإمدادات الطبية إلى أفغانستان لمساعدة حوالي 7 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء كورونا المستجد.

وفي 2 أبريل، سلمت دولة الإمارات دفعة أولى من الإمدادات الطبية إلى باكستان، بينما وصلت إلى إسلام أباد الدفعة الثانية في 5 أبريل وهي مكونة من 11 طنا من الإمدادات الطبية، تلتها في 28 من نفس الشهر 14 طنا إضافيا من الإمدادات الطبية والغذائية، استفاد منها 7000 من المتخصصين في الرعاية الطبية.

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*الصومال وموريتانيا وقبرص

أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة مساعدات تحمل حوالي 27 طنا من الإمدادات الطبية إلى الصومال في 14 أبريل. وتتكون من 7 أطنان من دولة الإمارات و20 طنا من منظمة الصحة العالمية، يستفيد منها نحو 27 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي 19 أبريل، أرسلت دولة الإمارات طائرة حملت 18 طنا من المستلزمات الطبية والغذائية إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية، ليستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في المجال الطبي. كما أرسلت في 6 يونيو، طائرة مساعدات تحتوي على 18 طنا من المساعدات الطبية والغذائية إلى موريتانيا، استفاد منها نحو 14 ألفا من المهنيين الطبيين.

وإلى قبرص أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات حملت 6 أطنان من الإمدادات الطبية في 13 أبريل، يستفيد منها نحو 6000 من العاملين في الرعاية الصحية.

*الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا

ساهمت دولة الإمارات بنحو 3 أطنان من المساعدات إلى الاتحاد الأفريقي، كما نقلت 15 طنا من المساعدات، التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لتعزيز جهود أكثر من 30 دولة أفريقية في مكافحة جائحة "كوفيد - 19".

وأرسلت الإمارات طائرة مساعدات إلى إثيوبيا تحمل 33 طنا من الإمدادات الطبية في 13 أبريل، لمساعدة أكثر من 33 ألفا من المتخصصين في الرعاية الصحية. ونقلت الطائرة 15 طنا من دولة الإمارات إلى إثيوبيا، فضلا عن 3 أطنان من الدولة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي و15 طنا من منظمة الصحة العالمية لمساعدة إثيوبيا و30 دولة أفريقية أخرى في مكافحة وباء كورونا، كما أرسلت شحنة إضافية من المساعدات إلى إثيوبيا لمساعدة الآلاف من المهنيين الطبيين في 6 مايو.

*رواندا

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بإرسال أكثر من 300 ألف قطعة من معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية إلى رواندا في 14 يونيو.

وساعدت موانئ دبي العالمية وفندق "ون آند أونلي" في رواندا في تقديم الخدمات اللوجستية لتسليم هذه الإمدادات من دبي.

*السودان

بحمولة 7 أطنان، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات طبية إلى السودان في 22 أبريل، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا يستفيد منها 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية. وفي 29 مايو، أرسلت الإمارات 11 طنا إضافيا من المساعدات يستفيد منها 11 ألفا من العاملين في الرعاية الصحية.

*جنوب أفريقيا وكينيا وغينيا وغينيا بوتسوانا

في 20 أبريل، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية جنوب أفريقيا، لدعمها في الحد من انتشار كورونا يستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وأرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كينيا في 4 مايو، لدعمها في مواجهة كورونا، يستفيد منها 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية. كما أرسلت 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غينيا، يستفيد منها 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وإلى غينيا بوتسوانا أرسلت الإمارات 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بوتسوانا في 4 مايو، يستفيد منها 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

*مالي والنيجر وزيمبابوي ومدغشقر

أرسلت دولة الإمارات، في 10 مايو الجاري، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيستفيد من تلك المساعدات أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وإلى النيجر، أرسلت دولة الإمارات، في 10 مايو، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يستفيد منها 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وبحمولة 7.7 طن، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي في 6 مايو، لدعمها في الحد من انتشار كورونا، يستفيد منها أكثر من 7.7 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي 3 يونيو، أرسلت الإمارات 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مدغشقر، لمساعدة 9 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء الفيروس.

*القمر المتحدة والكونغو وغامبيا

أرسلت دولة الإمارات 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى القمر المتحدة في 21 مايو، لمساعدة 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما أرسلت 6 أطنان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في 25 مايو، لمساعدة 6 عامل طبي، ونحو 4 أطنان إلى غامبيا في 20 مايو، لمساعدة 4 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

*إندونيسيا ونيبال

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 20 طنا من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا في 27 أبريل، لدعم 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وفي 29 أبريل، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

*أرمينيا وقيرغيزستان وطاجيكستان

27 أبريل، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا، يستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وفي قيرغيزستان أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية في 23 أبريل، يستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وأرسلت دولة الإمارات 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى طاجيكستان في 27 مايو، لمساعدة نحو 10 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء انتشار (كوفيد-19).

*الهند وبنجلاديش والفلبين

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند في 2 مايو، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف عامل في المجال الصحي، كما أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنجلاديش في 30 أبريل يستفيد منها 7 آلاف عامل في المجال الطبي.

ولدعم الفلبين في الحد من انتشار فيروس كورونا، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية في 29 أبريل، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

*بيلاروسيا ومونتينيغرو وسيراليون

لتعزيز الجهود في احتواء انتشار الفيروس، أرسلت دولة الإمارات في 12 مايو، 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بيلاروسيا، لمساعدة 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما أرسلت 7 أطنان من الإمدادات إلى مونتينيغرو في 13 مايو، لمساعدة 7 آلاف عامل.

وفي 10 مايو، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا، واستفاد منها أكثر من 7 آلاف في مجال الرعاية الصحية.

*رومانيا وألبانيا

لمواجهة كورونا، أرسلت الإمارات 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا في 15 مايو، لمساعدة 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما أرسلت 7 أطنان إلى رومانيا في 14 مايو، لمساعدة 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في احتواء انتشار الفيروس.

*كوبا وكوستاريكا وتشيلي

أرسلت دولة الإمارات 8 أطنان من الإمدادات الطبية في 4 يونيو إلى كوبا، لمساعدة نحو من 8 آلاف من المهنيين الطبيين.

وفي 13 يونيو، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 9 أطنان من المساعدات الطبية و10 آلاف من مجموعات الاختبار إلى كوستاريكا، لمساعدة 9 آلاف من المهنيين الطبيين.

أما تشيلي، فقد أرسلت الإمارات 9 أطنان من الإمدادات الطبية إليها في 12 يونيو، لمساعدة نحو 9 آلاف من المهنيين الطبيين.

*روسيا والدومنيكان والمالديف

أرسلت دولة الإمارات 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غروزني الشيشانية في 2 يونيو، لمساعدة نحو 8 آلاف من المهنيين الطبيين، وفي 3 يونيو، أرسلت 9 أطنان من الإمدادات إلى داغستان الروسية، لمساعدة 9 آلاف من المهنيين الطبيين.

كما أرسلت الإمارات 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الدومنيكان في 15 يونيو، لمساعدة نحو 7 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء انتشار (كوفيد-19).

وفي 9 يونيو، أرسلت الإمارات 72 طنا من الإمدادات الطبية إلى جزر المالديف، لمساعدة نحو 72 ألفا من المهنيين الطبيين.