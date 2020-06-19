كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب الملف العرقي.. مسؤولة من أصول أفريقية في إدارة ترامب تقدم استقالتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ماري إليزابيث تيلور

قدمت مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية بالولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، استقالتها بسبب طريقة تعامل ترامب مع ملف التوتر العرقي، الذي أحدث مظاهرات كبيرة في أنحاء الولايات المتحدة بعد مقتل الشاب الأسمر "فلويد" على يد رجال الشرطة، معلله استقالتها بأن تصرفات الرئيس الأمريكي تتعارض بقوة مع قيمي الأساسية ومعتقداتي، وذلك وفق ما جاء بصحيفة واشنطن بوست.

ورفض المتحدث باسم الخارجية عن التعليق على استقالة "تيلور"، والتي كما أشار أنها تولت منصبها في الأول من أكتوبر 2018، قائلًا: "لا نعلق على أمور شخصية".

وأثار مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 مايو احتجاجات واسعة بعد أن ضغط شرطي أبيض في مدينة منيابوليس بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا، فيما وجهت للضابط تهمة القتل من الدرجة الثانية.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست، إن تيلور كتبت في خطاب استقالتها لوزير الخارجية مايك بومبيو "تعليقات الرئيس وأفعاله حيال التمييز العرقي ضد الأميركيين السود تتعارض بقوة مع قيمي الأساسية ومعتقداتي، لا بد أن أتبع ما يمليه علي ضميري وأستقيل".

ودعا ترامب في تصريحات علنية إلى قمع المتظاهرين وشدد على الرد بالقوة والاستعانة بالجيش أمام الاحتجاجات العارمة بعد وفاة جورج فلويد وآخرين.