كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين عن موجة كورونا الثانية: سلالة جديدة مصدرها أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولين بالصين، اليوم الجمعة، خلال تصريحات صحفية، إن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" هي سبب التفشي الجديد للوباء بالعاصمة بكين في الآونة الأخيرة، وأن مصدر تلك السلالة هو أوروبا، ولكنها أقدم من تلك التي ضربت القارة مطلع العام الجاري.

وجائت هذه التصريحات بعدما قامت السلطات الصينية معلومات عن تسلسل الجينوم الخاص بفيرس كورونا، بعد تسجيل عدد من الحالات التي بدات بالظهور خلال الأيام الماضية.

وكشف مسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يدعى تشانغ يونغ، عن بيانات بهذا الصدد بناء على بحث مبكر، وذلك في مقال نشرته اللجنة المركزية للسلامة والانضباط في البلاد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

Advertisements

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,621 مليون إصابة، بينهم أكثر من 452 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,564 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.