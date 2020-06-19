كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر السويدي: الصحة العامة لأفراد المجتمع في مقدمة أولويات الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مديرة الاتحاد النسائي العام في الإمارات نورة خليفة السويدي: إن دولة الامارات وضعت الصحة العامة لأفراد المجتمع في مقدمة أولوياتها، لذلك قامت بوضع التدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الميبب لمرض "كوفيد - 19"، ما جعلها من الدول السباقة في مكافحة هذا الفيروس.

وأكدت "السويدي" على أن الامارات أثبتت جاهزيتها للتصدي لفيروس كورونا، وذلك من خلال استثمارها المستقبلي في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم والبنية التحتية والامن الغذائي، فقد أعدت القطاعات المختلفة في الدولة خططا مرنة لمواجهة هذه الجائحة بإشراف القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية، الذى نظمته يوم أمس الخميس، عبر المنصة الرقمية الامانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث آثار فيروس كورونا على المرأة والفتاة؛ حيث نقلت "السويدي" تحيات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وأمنياتها لجميع الدول والعالم أجمع بالرخاء والازدهار وأن تمر أزمة جائحة كورونا بأمن وصحة وسلام.

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واستعرضت الجهود الإماراتية في كافة المجالات للتصدي لجائحة كورونا، سواء تعلق الامر بوضع السياسات والقرارات التي تصب فى هذا الاطار اواتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية فضلا عن الإحاطة الإعلامية اليومية لحكومة الامارات حول الفايروس والوضع الصحي.

وأشارت إلى أن الإمارات كانت مثالاً يحتذى به نظراً للإجراءات الاحترازية النموذجية التي تم اتباعها؛ حيث تم تطوير أكثر من 80 خدمة أسرية مقدمة من مخلف الجهات الرسمية في الدولة، أضافة إلى خدمات صحية والتطبيب عن بُعد لتحقيق أهداف الاستعداد للخمسين من خلال المواظبة على استدعاء كل ما هو جديد في القطاع الصحي، أضافة إلى جهود المؤسسات والجمعيات الخيرية في الدولة للمساهمة بدعم المتضررين من جائحة كورونا في الدولة.

وذكرت أن الامارات وعلى الرغم من إغلاق مطارات في جميع الدول وتعطيل حركة الملاحة حول العالم، إلا أنها لم تتردد للحظة في تقديم العون والمساعدات للشعوب المتضررة من الفيروس، فهو نهج متأصل في دولة أرسى دعائمها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولا شيء يمكن أن يعترض طريقها في مد يد الخير ونجدة المستغيث.

وشارك فى الاجتماع الذى ترأسته المملكة العربية السعودية – رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية الدكتور محمد المنصور، مستشار الاتحاد النسائي العام، إلى جانب عدد ممثلي الجهات المعنية في دولة الامارات، و رئيس قسم المسائل الاجتماعية بإدارة حقوق الانسان إيمان الريسي، وفريق عملها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، إضافة إلى عدد من السيدات والسادة الوزراء و رؤساء آليات شؤون المرأة، والذين قدموا عروضاً لجهود دولهم على المستوى الوطني للتصدي للآثار الاجتماعية والسلبية على المرأة والفتاة جراء تفشي فيروس كورونا.