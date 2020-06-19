إقبال المغاربة على الأغاني في الحجر.. “اليوم 24” يكشف الترتيب

شهدت فترة الحجر الصحي إقبالا كبيرا على يوتوب، كونه منصة فيديوهات، نسبة كبيرة منها ترفيهية، وتدخل في خانتها الموسيقى، فما هي الأغاني الأكثر استماعا في هذه الفترة في المغرب؟

كشف البحث في إحصائيات القياس في منصة يوتوب حول الأرقام الخاصة بالأشهر الـ 3 الأخيرة، تصدر كليب “آسف حبيبي”، الذي يجمع بين لمجرد، ومجموعة لفناير، قائمة أكثر 10 أعمال موسيقية مشاهدة، وذلك بـ13.7 مليون مشاهدة.

وحل كليب زهير بهاوي “لازم علينا نصبرو” في المرتبة الثانية بـ 9.45 مليون مشاهدة، متبوعا بـ “صافي دي زاني”، العمل، الذي يجمع بين سولكينغ، والشاب مامي بـ8.31 مليون مشاهدة.

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وحل كليب مغني الراب “السبعتون” المعنون بـ”سوزانا” في المرتبة الرابعة بـ 7.48 مليون مشاهدة، ثم أغنية سلمى رشيد “أه يا ليام” في المرتبة الخامسة بـ 7.45 مليون مشاهدة، ثم كليب “لغريب” للرابور لحر بـ 7.18 مليون مشاهدة، بعده كليب “مجنونة” لهند الزياني بـ 6.27 مليون مشاهدة.

واحتل كليب “شي وقات”، لخولة مجاهد، وزجها بيتهوفن، المرتبة الثامنة بـ 5.95 مليون مشاهدة، متبوعا بكليب” الغربة” لموك صايب، بـ 5.89 مليون مشاهدة، فيما حل كليب “هاينة” لحاتم عمور، وأسماء لمنور عاشرا بـ5. 69 مليون مشاهدة.

يذكر أن الأرقام المذكورة تخص عدد المشاهدات، التي سجلت من الأجهزة المستخدمة داخل المغرب، دون احتساب عدد المشاهدات المسجلة في باقي الدول.