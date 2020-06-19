بطمة وزوجها حديث مواقع التواصل الاجتماعي من جديد

تحولت الفنانة دنيا بطمة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بسبب إزالتها، وزجها لمتابعاتهما على أنستغرام، والتلميح من خلال منشوراتهما إلى أن هناك خلاف بينهما.

ويتضح عند البحث في حساب بطمة أنها حذفت متابعتها حساب زوجها، الذي سحب هو الآخر متابعته لحسابها، فيما خلقت منشورات لهما فرضية حدوث خلاف بينهما.

بطمة كانت قد نشرت، أمس الخميس، علي ستوري “أنستغرام” ، منشورا، مكتوب فيه “أنت تستحقين من يقيم حربا ليحظى بحبك”، قبل أن ينشر محمد الترك عبارة ” وأنت تستحق الأفضل..”.

ووعد زوج بطمة الجمهور، من خلال حسابه، بالتواصل معهم في بث مباشر، ليلة اليوم الجمعة، ما يرجح أنه ينوي التوضيح حول الجدل المثار، حاليا.