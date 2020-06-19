الفقيه بنصالح..اعتقال “راقي” بعد توقيف 17 امرأة داخل منزله – التفاصيل

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، اليوم الجمعة، بإيداع شخص يمتهن “الرقية الشرعية” بالسجن المحلي من أجل النصب والإحتيال وعدم التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد وجه وكيل الملك تهم النصب وعدم التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة، وعدم استعمال الكمامة، والنصب، لراقي ومساعدته التي توبعت في حالة سراح.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر متابعة 17 امرأة ضبطن داخل منزل الراقي في حالة سراح من أجل عدم استعمال الكمامة، وعدم التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة.

وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت أول أمس الأربعاء، شخصا ومساعدته يمتهن ”الرقية الشرعية ” بعد ضبطهما متلبسين باستقبال 17 امرأة داخل مسكن على مستوى شارع علال بن عبد الله وسط الفقيه بن صالح.