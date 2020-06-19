المغرب حاضر في القائمة.. “نتفليكس” تتيح 44 فيلما عربيا لجمهورها

يرتقب أن توفر منصة “نتفليكس” الشهيرة، 44 فيلما عربيا من بينها فيلم مغربي، وذلك في إطار خطوتها الجديدة لتمكين الجمهور الواسع من التعرف أكثر على السينما العربية.

وأعلنت “نتفليكس”، أمس الخميس، عن” إضافة 44 فيلما عربيا، تجمع بين أفلام السينما الكلاسيكية، والنجوم الصاعدة المعاصرة لإعطاء فرصة لمشتركي المنصة، لإعادة اكتشاف روائع السينما، التي تشكل جزءا مهمّا من التراث السينمائي العربي”.

وتعرض “نتفليكس” أفلاما، من المغرب، وتونس، والجزائر، و الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، ولبنان، والسودان، أنتجت جلها في الفترة ما بين العامين 1976 و2019.

ومن بين الأفلام المعروضة، الفيلم المغربي أدم من إخراج مريم التوزاني، وبطولة لبنى أزبال، ونسرين الراضي، والفيلم التونسي “نورا تحلم” للمخرجة هند بوجمعة، وفيلم “دشرة” التونسي، الذي يعدّ أول فيلم رعب تونسي للمخرج الشاب عبد الحميد بوشناق، والفيلم الجزائري الممنوع في الجارة الشرقية” بابيشا”.