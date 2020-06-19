وزارة الصحة تنهي مهام مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن إنهاء مهام عبد المنعم بلعالية، مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية.

وقالت الوزارة، إن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات يسيرها مديرون من ذوي الاختصاص في ميدان المؤسسة، ويتم اختيارهم لمدة أربع سنوات بعد إعلان مفتوح للترشيحات.

وأوضحت الوزارة أنه بعد أن استوفى بلعالية أربع سنوات من الخدمة على رأس هذه المؤسسة، ارتأت الوزارة أن تراسله مخبرة إياه بإنهاء مهامه قانونيا ابتداء من 02/06/2020 مشعرة إياه بإمكانية تقديم ترشيحه للمرة الثانية والأخيرة، كما يخول له ذلك الظهير الشريف في مادته 33، عند فتح باب الترشيح للمنصب المذكور من وزارة الصحة.

يشار إلى أنه في ظل الجائحة، تعرف وزارة الصحة عددا من التغيرات الكبيرة على مستوى أطرها المسيرة، كما شهدت أكبر حملة إقالات، إلى جانب خلافات طفت على السطح بين أكبر مسؤوليها والوزير خالد آيت الطالب، منهم خلافه مع رئيس مديرية الأوبئة محمد اليوبي.