شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. لافروف: تصرفات الناتو على الحدود الروسية والبيلاروسية تحمل طابعا استفزازيا صريحا والان مع التفاصيل

الجمعة 19 يونيو 2020 صورة أرشيفية أكد وزير الخاررجية الروسي سيرغي لافروف أن تصرفات حلف الناتو على الحدود الروسية والبيلاروسية تحمل طابعا استفزازيا صريحا.





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