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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مؤسسة شباب وعي تواصل استكمال برنامجها الهادف لخلق مساحة مفتوحة تساعد الشباب ..صور والان مع التفاصيل
الخميس 18 يونيو 2020
استكمالاً لنشاطات منصة شباب وعي الهادفة لخلق مساحة مفتوحة تساعد الشباب على طرح الرؤى و الحلول للقضايا المجتمعية و الإنسانية، انطلقت ثاني جلسة حوارية عبر الانترنت Zoom،و بالشراكة مع الامم المتحدة للمرأة ضمن برنامج المجموعات التسعة لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن وقف الحرب و مكافحة كوفيد-19" و ذلك بإستضافةسعادة السفير/ هانز جروندبرج سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن بحضور السيدة/ دينا زوربا
مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن في جلسة تحت عنوان:
"إشراك و المرأة و الشباب في جهود بناء السلام و الحفاظ عليه في اليمن"
و بمشاركة العديد من شباب اليمن، تم الاستماع فيها لسعادة سفير الاتحاد الاوروبي حول رؤية الاتحاد الاوروبي لإنهاء الصراع القائم باليمن، مناقشة آليات حماية الشباب و المرأة من الصراع و العنف، المساهمة في تحديد خارطة سلام بالمنطقة، كما تضمنت الجلسة الخروج بالعديد من التوصيات والاقتراحات.
هذا ويعد هذا اللقاء من ضمن جلسات المنصة مع مجموعة من السفراء، الباحثين و الخبراء المحليين و الدوليين ضمن البرامج لشهر يونيو من هذا العام
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