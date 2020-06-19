شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحسم الجدل بشأن الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل بشأن موعد الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، حيث حذرت المنظمة من موجة ثانية محتملة من الوباء، وحددت موعدها المرجح.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية ” أكد المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغ، أن الموجة الثانية من كورونا يحتمل أن تكون في فصل الخريف المقبل، مشددا على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس.

وقال كلوغ في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية: “رغم أن الموجة الثانية ليست حتمية، فإن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، في ظل غياب أي علاج أو لقاح للمرض“.

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وأضاف أنه “من الممكن” أن يكون لفصل الخريف تأثير سلبي على ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، بنفس الذورة التي تصل إليها حالات الإنفلونزا الموسمية عند نهاية العام.

وأوضح: “من المحتمل عند بدء فصل الخريف ومع انتشار الإنفلونزا الموسمية، أن يكون هناك تأثير موسمي على فيروس كورونا. لكننا لسنا متأكدين حتى الآن من أننا سنشهد موجة ثانية“.

ونوه كلوج إلى أن اتباع قواعد الإغلاق والإجراءات الوقائية في المجتمعات ساهمت بشكل حاسم في منع انتشار العدوى، خاصة مع اقتراب الصيف حيث يكون الناس أكثر ميلا للتجمعات.