شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية أوروبا يبحثون محاسبة إيران على تجاوزاتها الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل
ونشرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً أكدت من خلاله أن المحادثات ستكون حاسمة لإيجاد حل دبلوماسي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضحت أن المحادثات بين وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ونظرائه من الفئة "E3" ، ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ستركز على أهمية إيجاد حل دبلوماسي لتخفيف حدة التوترات، ومحاسبة إيران على مسؤوليتها في زعزعة استقرار النشاط الإقليمي.
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