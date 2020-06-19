قبل ساعات من انطلاقها.. نقابة الأطباء تطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم ترد

كتب: ضياء السقا
طالبت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور حسين خيري، ونقيب أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب، بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، المزمع انطلاقها يوم 21 يونيو الجاري، في ظل زيادة حالات المصابين بكورونا، كما وجهت خطابات رسمية إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التربية والتعليم، لإعادة النظر في عقد الامتحانات.
وحذرت النقابة من أنه لا تزال ملامح جائحة فيروس كورونا غير واضحة لما تشكله من بؤرة انتشار في ظل التزايد المطرد للأعداد، ومن المعلوم أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم حتى تحت أحسن الظروف والإجراءات، مما سوف ينتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوفهم على مستوى الجمهورية.
من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، إن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة في الموعد المعلن عنه هو قرار الدولة بأكملها.
وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر جروب ائتلاف معلمي مصر عبر تطبيق "واتس أب" أن الدولة ستوفر كل شيء ممكن لتأمين الطلاب.
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